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Одна з ракет РФ влучила по військовому об'єкту в Хмельницькому, інша - вдарила поряд

Фото: очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська під час ранкової атаки влучили ракетою по військовому об'єкту в Хмельницькому. Інша ракета вдарила поряд, пошкодивши низку цивільних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в ефірі телемарафону.

Оновлено 13:27. Гамалій показав фото з місця ракетного удару по Хмельницькому

"Сьогодні вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту", - написав очільник ОВА Сергій Гамалій в Telegram.

Він додав, що вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.

Фото: Гамалій показав фото з місця ракетного удару по Хмельницькому (t.me/khmelnytskaODA)

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"О 09:00 терористи завдали два ракетних удари. Один з них прийшовся по військовому об'єкту, а другий біля нього по цивільних. Тому що, як ми знаємо, ці терористи косоокі і їм немає різниці куди стріляти", - розповів Гамалій.

За його словами, внаслідок російського удару спалахнула пожежа, але її загасили о 11:00.

Також Гамалій повідомив, що поранені внаслідок сьогоднішнього удару вже отримали медичну допомогу.

"Це чоловік, який отримав осколкове поранення ноги та жінка, яка перебувала в будинку і отримала пошкодження під час прильоту", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні Хмельницькій піддався ракетному удару під час ранкової атаки росіян.

Як повідомив мер міста Олександр Симчишин, через удар по Хмельницькому було пошкоджено 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, в яких зруйновані вікна та балкони.

Всі деталі щодо сьогоднішньої ракетної атаки росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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