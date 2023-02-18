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Одна из ракет РФ попала по военному объекту в Хмельницком, другая - ударила рядом

Фото: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска во время утренней атаки попали ракетой по военному объекту в Хмельницком. Другая ракета ударила рядом, повредив ряд гражданских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в эфире телемарафона.

Обновлено 13:27. Гамалий показал фото с места ракетного удара по Хмельницкому

"Сегодня утром враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому. К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание у остановки общественного транспорта", - написал глава ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

Он добавил, что взрывной волной повреждены гражданские дома, 3 учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

Фото: Гамалий показал фото с места ракетного удара по Хмельницкому (t.me/khmelnytskaODA)

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"В 09:00 террористы нанесли два ракетных удара. Один из них пришелся по военному объекту, а второй возле него по гражданским. Потому что, как мы знаем, эти террористы косоглазые и им нет разницы куда стрелять", - рассказал Гамалий.

По его словам, в результате российского удара вспыхнул пожар, но его потушили в 11:00.

Также Гамалий сообщил, что раненые в результате сегодняшнего удара уже получили медицинскую помощь.

"Это мужчина, получивший осколочное ранение ноги и находившаяся в доме женщина, получившая повреждение во время прилета", - добавил глава ОВА.

Напомним, что сегодня Хмельницкий подвергся ракетному удару во время утренней атаки россиян.

Как сообщил мэр города Александр Симчишин, из-за удара по Хмельницкому были повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, в которых разрушены окна и балконы.

Все детали по поводу сегодняшней ракетной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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