Одна помилка може зіпсувати смартфон: як безпечно охолодити гаджет у спеку
Аномальна літня спека може не лише сповільнити роботу смартфона, а й суттєво скоротити термін служби його акумулятора. Експерти пояснили, як захистити гаджет від перегріву та яких помилок варто уникати під час його охолодження.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Which.
Постійний перегрів прискорює деградацію акумулятора та викликає термальний тротлінг - вимушене зниження частоти процесора для захисту від критичного пошкодження.
Основні помилки та критичні ризики
Експерти застерігають від спроб примусового "шокового" охолодження пристроїв.
"Ніколи не кладіть гарячий телефон у холодильник, морозильну камеру або на пакети з льодом. Різкий перепад температур викликає утворення внутрішнього конденсату, який виводить з ладу електронні компоненти та викликає корозію", - зазначають фахівці.
За перших ознак критичного перегріву (поява системного попередження, суттєве затемнення дисплея, заціпеніння інтерфейсу) варто виконати простий алгоритм:
- Повністю вимкнути живлення пристрою.
- Зняти захисний чохол.
- Перемістити смартфон у затінене приміщення з природною циркуляцією повітря та залишити його на 5-10 хвилин.
6 правил захисту смартфона від перегріву
Для відведення тепла та зменшення навантаження на апаратну частину фахівці радять дотримуватися наступних кроків:
Уникати прямого сонячного проміння: не залишайте пристрій на панелі приладів авто, під склом або на відкритих поверхнях.
Зніміть автояскравість і знизьте рівень підсвічування екрана вручну, а також увімкніть темну тему (Dark Mode).
Обмежити ресурсні завдання: геймінг, використання ШІ, тривалий запис відео у 4K та GPS-навігація під прямим сонцем швидко нагрівають корпус.
Під час навігації в авто використовуйте тримачі, що кріпляться на дефлекторі обдуву кондиціонера, або орієнтуйтеся за голосовими підказками з вимкненим екраном.
Вмикати режим економії енергії: це обмежує частоту процесора, частоту оновлення екрана, роботу зв'язку 5G і фонову активність додатків. Для максимального ефекту можна тимчасово активувати авіарежим.
Контролювати процес заряджання: швидке та бездротове заряджання генерує додаткове тепло. Утримайтеся від використання смартфона під час заряджання у спекотних приміщеннях.
Знімати захисні чохли: щільні силіконові, шкіряні або броньовані чохли перешкоджають природному розсіюванню тепла. Найкращі показники теплопровідності демонструють тонкі чохли з графітовими вставками (Graphene-infused) або алюмінієвими рамками.
Оновлювати ПЗ: регулярні оновлення ОС та додатків містять оптимізаційні патчі, які виправляють помилки розподілу ресурсів процесора у фоновому режимі.