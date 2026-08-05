ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Одна помилка може зіпсувати смартфон: як безпечно охолодити гаджет у спеку

12:09 05.08.2026 Ср
2 хв
Чого точно не слід робити?
aimg Ольга Завада
Одна помилка може зіпсувати смартфон: як безпечно охолодити гаджет у спеку Гаджети влітку слід правильно охолоджувати (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Аномальна літня спека може не лише сповільнити роботу смартфона, а й суттєво скоротити термін служби його акумулятора. Експерти пояснили, як захистити гаджет від перегріву та яких помилок варто уникати під час його охолодження.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Which.

Постійний перегрів прискорює деградацію акумулятора та викликає термальний тротлінг - вимушене зниження частоти процесора для захисту від критичного пошкодження.

Основні помилки та критичні ризики

Експерти застерігають від спроб примусового "шокового" охолодження пристроїв.

"Ніколи не кладіть гарячий телефон у холодильник, морозильну камеру або на пакети з льодом. Різкий перепад температур викликає утворення внутрішнього конденсату, який виводить з ладу електронні компоненти та викликає корозію", - зазначають фахівці.

За перших ознак критичного перегріву (поява системного попередження, суттєве затемнення дисплея, заціпеніння інтерфейсу) варто виконати простий алгоритм:

  • Повністю вимкнути живлення пристрою.
  • Зняти захисний чохол.
  • Перемістити смартфон у затінене приміщення з природною циркуляцією повітря та залишити його на 5-10 хвилин.
Читайте більше: Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

6 правил захисту смартфона від перегріву

Для відведення тепла та зменшення навантаження на апаратну частину фахівці радять дотримуватися наступних кроків:

Уникати прямого сонячного проміння: не залишайте пристрій на панелі приладів авто, під склом або на відкритих поверхнях.

Зніміть автояскравість і знизьте рівень підсвічування екрана вручну, а також увімкніть темну тему (Dark Mode).

Обмежити ресурсні завдання: геймінг, використання ШІ, тривалий запис відео у 4K та GPS-навігація під прямим сонцем швидко нагрівають корпус.

Під час навігації в авто використовуйте тримачі, що кріпляться на дефлекторі обдуву кондиціонера, або орієнтуйтеся за голосовими підказками з вимкненим екраном.

Вмикати режим економії енергії: це обмежує частоту процесора, частоту оновлення екрана, роботу зв'язку 5G і фонову активність додатків. Для максимального ефекту можна тимчасово активувати авіарежим.

Контролювати процес заряджання: швидке та бездротове заряджання генерує додаткове тепло. Утримайтеся від використання смартфона під час заряджання у спекотних приміщеннях.

Знімати захисні чохли: щільні силіконові, шкіряні або броньовані чохли перешкоджають природному розсіюванню тепла. Найкращі показники теплопровідності демонструють тонкі чохли з графітовими вставками (Graphene-infused) або алюмінієвими рамками.

Оновлювати ПЗ: регулярні оновлення ОС та додатків містять оптимізаційні патчі, які виправляють помилки розподілу ресурсів процесора у фоновому режимі.

    Ще більше цікавого:

    Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
    Або читайте нас там, де вам зручно!
    Більше по темі:
    Гаджети Смартфони
    Новини
    Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
    Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
    Аналітика
    Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
    Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України