Одна ошибка может испортить смартфон: как безопасно охладить гаджет в жару

Аномальная летняя жара может не только замедлить работу смартфона, но существенно сократить срок службы его аккумулятора. Эксперты объяснили, как защитить гаджет от перегрева и какие ошибки следует избегать во время его охлаждения.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Which .

Постоянный перегрев ускоряет деградацию аккумулятора и вызывает термальный тротлинг - вынужденное снижение частоты процессора для защиты от критического повреждения.

Основные ошибки и критические риски

Эксперты предостерегают от попыток принудительного "шокового" охлаждения устройств.

"Никогда не кладите горячий телефон в холодильник, морозильную камеру или пакеты со льдом. Резкий перепад температур вызывает образование внутреннего конденсата, который выводит из строя электронные компоненты и вызывает коррозию", - отмечают специалисты.

При первых признаках критического перегрева (появление системного предупреждения, существенное затемнение дисплея, оцепенение интерфейса) необходимо выполнить простой алгоритм:

Полностью выключить питание устройства.

Снять защитный чехол.

Переместите смартфон в затененное помещение с естественной циркуляцией воздуха и оставьте его на 5-10 минут.

6 правил защиты смартфона от перегрева

Для отвода тепла и уменьшения нагрузки на аппаратную часть специалисты советуют придерживаться следующих шагов:

Избегайте прямых солнечных лучей: не оставляйте устройство на панели приборов авто, под стеклом или на открытых поверхностях.

Снимите автояркость и снизьте уровень подсветки экрана вручную, а также включите темную тему (Dark Mode).

Ограничить ресурсные задачи: гейминг, использование ИИ, длительная запись видео в 4K и GPS-навигация под прямым солнцем быстро нагревают корпус.

Во время навигации в авто используйте держатели, крепящиеся на дефлекторе обдува кондиционера, или ориентируйтесь по голосовым подсказкам с выключенным экраном.

Включить режим экономии энергии: это ограничивает частоту процессора, частоту обновления экрана, работу 5G связи и фоновую активность приложений. Для максимального эффекта можно временно активировать авиарежим.

Контролировать процесс зарядки: быстрая и беспроводная зарядка генерирует дополнительное тепло. Удерживайтесь от использования смартфона во время зарядки в жарких помещениях.

Снимать защитные чехлы: плотные силиконовые, кожевенные или бронированные чехлы препятствуют естественному рассеиванию тепла. Лучшие показатели теплопроводности демонстрируют тонкие чехлы с графитовыми вставками (Graphene-infused) или алюминиевыми рамками.

Обновить ПО: регулярные обновления ОС и приложений содержат оптимизационные патчи, исправляющие ошибки распределения ресурсов процессора в фоновом режиме.