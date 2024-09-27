Одна з підстанцій біля контрольованої РФ Запорізької АЕС зазнала атаки дроном, - МАГАТЕ

Одна з підстанцій біля контрольованої РФ Запорізької АЕС, імовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.
Як зазначили у МАГАТЕ, ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.
Також на ЗАЕС команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня, в тому числі кілька вибухів поблизу майданчика. Про пошкодження станції не повідомлялося.
Окрім цього було зафіксовано ймовірний удар безпілотника, який стався в п'ятницю вдень на підстанції 35/6 кВ приблизно за 300 метрів від станції. Ця підстанція забезпечує електроенергією об'єкти ЗАЕС, які не пов'язані з безпекою.
Нагадаємо, 11 серпня, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа. Вона не спричинила небезпеки витоку шкідливих речовин, ЗАЕС працювала у штатному режимі.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, пожежу на ЗАЕС влаштували російські окупанти.
В "Енергоатомі" вірогідними причинами пожежі вважають недбалість окупантів або свідомий підпал.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій АЕС була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Він вважає, що споруду, ймовірно, доведеться знести.
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