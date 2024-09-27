RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС подверглась атаке дроном, - МАГАТЭ

Фото: ЗАЭС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС, предположительно, подверглась атаке дроном. Эксперты МАГАТЭ заявили, что услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Как отметили в МАГАТЭ, ситуация с ядерной безопасностью оставалась нестабильной на прошлой неделе: одна команда искала укрытие из-за присутствия беспилотников в этом районе, другая команда слышала зенитный огонь и мощный взрыв во время воздушной тревоги, а третья команда посетила место вероятной атаки беспилотника.

Также на ЗАЭС команда МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки. О повреждении станции не сообщалось.

Кроме этого был зафиксирован вероятный удар беспилотника, который произошел в пятницу днем на подстанции 35/6 кВ примерно в 300 метрах от станции. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией объекты ЗАЭС, не связанные с безопасностью.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, 11 августа, на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел пожар. Она не привела к опасности утечки вредных веществ, ЗАЭС работала в штатном режиме.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, пожар на ЗАЭС устроили российские кафиры.

В "Энергоатоме" вероятными причинами пожара считают халатность кафиров или сознательный поджог.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской АЭС была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭСВойна в Украине