Только одна ОИК не передала данные о явке избирателей, - ЦИК

В ходе выборов в Украине данные об активности избирателей не передала в Центризбирком только одна окружная избирательная комиссия (ОИК). Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернадская, передает корреспондент РБ-Украина.

"Хотелось бы отметить, что у нас есть только одна Окружная избирательная комиссия в округе № 94 в Киевской области. Они еще не предоставили нам информацию о явке даже по состоянию на 11:00. Мы пользуясь возможностью обращаемся: пожалуйста, загрузите данные в систему, чтобы мы могли обнародовать данные", - сообщила Бернадская.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК обновил данные о явке на выборах 2019, по состоянию на 15 часов воскресенья, 31 марта. ЦИК получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 197 округах, явка составила 45,12%.

Напомним, что для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозируемое количество избирателей составляет 30 028 913 человек.

Заметим, на сайте ЦИК фиксируют нагрузки. Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Севостьянова сообщила, что на интернет ресурсе Центральной избирательной комиссии чувствуется нагрузка и задержка обновления данных во время выборов президента Украины.