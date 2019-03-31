Тільки одна ОВК не передала дані про явку, - ЦВК 

У ході виборів в Україні дані про активність виборців не передала до Центрвиборчкому лише одна окружна виборча комісія (ОВК). Про це повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернадська, передає кореспондент РБ-Україна.

"Хотілось би зазначити, що в нас є лише одна Окружна виборча комісія на окрузі № 94 у Київській області. Вони ще не надали нам інформацію про явку навіть станом на 11:00. Ми користуючись можливістю звертаємось: Будь-ласка, завантажте дані до системи, щоб ми могли оприлюднити дані", - повідомила Бернадська.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК оновив дані про явку на виборах 2019, станом на 15 годин, неділі, 31 березня. ЦВК вже отримав дані про явку станом на 15:00 в 197 округах, явка склала 45,12%.

Нагадаємо, що для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.

Відмітимо, на сайті ЦВК фіксують навантаження. Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Севостьянова повідомила, що на інтернет ресурсі Центральної виборчої комісії відчувається навантаження та затримка оновлення даних під час виборів президента України.