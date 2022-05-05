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Одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару

Фото: ракетному удару подверглась Лозовская община (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 5 мая нанесли ракетный удар по Лозовской территориальной общине в Харьковской области. Сейчас подробности выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лозовского городского совета.

"Один из старостинских округов Лозовской общины подвергся ракетному обстрелу. Будьте осторожны. Не игнорируйте сирены", - говорится в сообщении.

Позже городской глава Лозовой подтвердил обстрел, однако детали не сообщил.

Напомним, вчера российские войска продолжали обстреливать Харьков и область. Оккупанты применили РСЗО и артиллерию.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники освободили поселок Старый Салтов Харьковской области.

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