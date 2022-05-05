Одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару

Российские войска утром 5 мая нанесли ракетный удар по Лозовской территориальной общине в Харьковской области. Сейчас подробности выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лозовского городского совета.
"Один из старостинских округов Лозовской общины подвергся ракетному обстрелу. Будьте осторожны. Не игнорируйте сирены", - говорится в сообщении.
Позже городской глава Лозовой подтвердил обстрел, однако детали не сообщил.
Напомним, вчера российские войска продолжали обстреливать Харьков и область. Оккупанты применили РСЗО и артиллерию.
Ранее мы сообщали, что украинские защитники освободили поселок Старый Салтов Харьковской области.
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