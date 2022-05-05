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Одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару

Фото: ракетного удару зазнала Лозівська громада (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 5 травня завдали ракетного удару по Лозівській територіальній громаді у Харківській області. Наразі подробиці з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лозівської міської ради.

"Один із старостинських округів Лозівської громади піддався ракетному обстрілу. Будьте обережні. Не ігноруйте сирени", - йдеться у повідомленні.

Пізніше міський голова Лозової підтвердив обстріл, проте деталі не повідомив.

Нагадаємо, вчора російські війська продовжували обстрілювати Харків та область. Окупанти застосували РСЗВ та артилерію.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники звільнили селище Старий Салтів Харківської області.

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