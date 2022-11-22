Одна з областей України потрапила під екстерні відключення світла

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Енергетики пояснюють, що в "Укренерго" виникла потреба збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком, тому було запроваджене відключення додаткових споживачів поза графіком.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, і повернуться після того, як НЕК "Укренерго" надасть такий дозвіл", - додають в повідомленні.

Відключення по всій Україні

Нагадаємо, що сьогодні з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення електроенергії.

Зазначимо, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

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