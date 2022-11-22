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Одна з областей України потрапила під екстерні відключення світла

Фото: Одеська область потрапила під екстерні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одеській області сьогодні, 22 листопада ввели екстерні відключення електроенергії. Графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Енергетики пояснюють, що в "Укренерго" виникла потреба збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком, тому було запроваджене відключення додаткових споживачів поза графіком.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, і повернуться після того, як НЕК "Укренерго" надасть такий дозвіл", - додають в повідомленні.

Відключення по всій Україні

Нагадаємо, що сьогодні з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення електроенергії.

Зазначимо, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

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ОдесаУкренергоЕлектроенергія