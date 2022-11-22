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Одна из областей Украины попала под экстерные отключения света

Фото: Одесская область попала под экстерные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одесской области сегодня, 22 ноября, ввели экстерные отключения электроэнергии. Графики пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении. .

Энергетики объясняют, что у "Укрэнерго" возникла потребность сбалансировать энергосистему всего на 10% мощности больше, чем предусмотрено графиком, поэтому было введено отключение дополнительных потребителей вне графика.

"Графики стабилизационных отключений пока не действуют и вернутся после того, как НЭК "Укрэнерго" предоставит такое разрешение", - добавляют в сообщении.

Отключение по всей Украине

Напомним, что сегодня с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения электроэнергии.

Отметим, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

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ОдессаУкрэнергоЭлектроэнергия