Одна з найжахливіших сторінок агресії. Україна закликала притягнути РФ до відповідальності за MH17

Україна закликала притягнути до відповідальності Росію та усіх причетних до збиття пасажирського лайнера рейсу MH17 у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Зазначимо, що сьогодні дев'яті роковини збиття літака Малайзійських авіаліній MH17. Тоді катастрофа забрала життя 298 людей, у тому числі 80 дітей. Україна висловлює найглибші співчуття сім’ям та близьким усіх загиблих пасажирів та членів екіпажу.

"Збиття рейсу MH17 стало однією з найжахливіших сторінок збройної агресії Російської Федерації проти України і дало зрозуміти, що дії держави-агресора мають наслідки для усього світового співтовариства", - зазначають в МЗС.

З огляду на це, Україна закликає всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати відповідно до Резолюції Радбезу ООН для притягнення країни-агресора та усіх причетних до відповідальності за цей ганебний та жорстокий випадок порушення норм міжнародного права.

Окрім того, відомство вітає прийняття рішення Окружним судом Гааги щодо визнання винними й засудження до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були посібниками в збитті літака рейсу MH17. Воно також вітає рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Європейського суду з прав людини щодо визнання їхньої юрисдикції розглядати спори щодо порушення Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Також зазначається, що під час проведення усних слухань в Міжнародному Суді ООН у червні 2023 року, Україна окремо наголосила на порушеннях РФ положень Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, зокрема, через транспортування смертоносної зброї на територію України, що призвело до збиття рейсу MH17.

"Україна продовжить докладати усіх можливих зусиль аби встановити справедливість для жертв трагедії, домогтись відповідальності та гарантій неповторення подібного трагічного інциденту", - додають в МЗС.

Катастрофа МН17

17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський лайнер рейсу MH17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Слідство встановило, що літак збила ракета, запущена із ЗРК "Бук", який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ. Росіяни переправили ЗРК в Україну, де сепаратисти і бойовики так званої "ДНР" використовували його в боях проти ЗСУ.

Унаслідок катастрофи загинули 298 осіб. З них дві третини - громадяни Нідерландів. Також на борту перебували громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

У листопаді 2022 року суд Гааги ухвалив вирок у справі про катастрофу рейсу MH17, згідно з яким Гіркіна,Дубинського та Харченка було засуджено до довічного ув'язнення.

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