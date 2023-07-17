Одна из самых ужасных страниц агрессии. Украина призвала привлечь РФ к ответственности за MH17

Украина призвала привлечь к ответственности Россию и всех причастных к сбитию пассажирского лайнера рейса MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что сегодня девятая годовщина сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17. Тогда катастрофа унесла жизни 298 человек, в том числе 80 детей. Украина выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших пассажиров и членов экипажа.

"Сбитие рейса MH17 стало одной из ужаснейших страниц вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и дало понять, что действия государства-агрессора имеют последствия для всего мирового сообщества", - отмечают в МИД.

В связи с этим Украина призывает все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в соответствии с Резолюцией Совбеза ООН для привлечения страны-агрессора и всех причастных к ответственности за этот позорный и жестокий случай нарушения норм международного права.

Кроме того, ведомство приветствует принятие решения Окружным судом Гааги о признании виновными и приговоре к пожизненному лишению свободы трех лиц, которые были пособниками в сбиттисамолета рейса MH17. Оно также приветствует решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейского суда по правам человека о признании их юрисдикции рассматривать споры по поводу нарушения Россией своих международно-правовых обязательств.

Также отмечается, что во время проведения устных слушаний в Международном Суде ООН в июне 2023 года Украина отдельно отметила нарушения РФ положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в частности, из-за транспортировки смертоносного оружия на территорию Украины, что привело к сбитию рейса MH17.

"Украина продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы установить справедливость для жертв трагедии, добиться ответственности и гарантий неповторения подобного трагического инцидента", - добавляют в МИД.

Катастрофа МН17

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер рейса MH17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

Следствие установило, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК "Бук", которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ. Россияне переправили ЗРК в Украину, где сепаратисты и боевики так называемой "ДНР" использовали его в боях против ВСУ.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Из них две трети - граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Британии, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В ноябре 2022 года суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Гиркин, Дубинский и Харченко были приговорены к пожизненному заключению.

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