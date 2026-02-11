Одна з найсмертоносніших в історії: у Канаді сталася стрілянина в школі, багато жертв

У канадському містечку Тамблер-Рідж на північному сході Британської Колумбії жінка влаштувала стрілянину у школі. Загинули 10 людей, ще 25 - постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та The Guardian.
Повідомлення про стрілянину в середній школі надійшло о 13:20 за місцевим часом. На місці події рятувальники виявили тіла шістьох загиблих та підозрювану, яка, імовірно, вчинила самогубство.
Згодом правоохоронці знайшли ще двох жертв у приватному будинку, пов’язаному з інцидентом, а один із поранених помер під час авіаевакуації до шпиталю.
Наразі слідчі обшукують додаткові об'єкти, щоб визначити масштаби трагічної події, яка, схоже, вважається однією з найсмертоносніших масових розстрілів в історії Канади.
Особу стрільця наразі не розголошують, оскільки триває збір доказів на місцях злочинів. Близько 25 постраждалих перебувають під наглядом медиків, більшість із них мають травми середньої тяжкості.
У попередженні про стрільбу, опублікованому поліцією, в якому мешканцям рекомендується залишатися в укритті та замикати двері під час надзвичайної ситуації, йдеться, що "підозрювану описують як жінку в сукні з каштановим волоссям".
Тамблер-Рідж розташований за понад 1100 кілометрівна північний схід від Ванкувера. Населення міста, згідно з переписом населення 2021 року, становило лише 2400 осіб.
