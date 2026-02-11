UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Одна з найсмертоносніших в історії: у Канаді сталася стрілянина в школі, багато жертв

Ілюстративне фото: у Канаді сталася стрілянина у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У канадському містечку Тамблер-Рідж на північному сході Британської Колумбії жінка влаштувала стрілянину у школі. Загинули 10 людей, ще 25 - постраждали.

Повідомлення про стрілянину в середній школі надійшло о 13:20 за місцевим часом. На місці події рятувальники виявили тіла шістьох загиблих та підозрювану, яка, імовірно, вчинила самогубство.

Згодом правоохоронці знайшли ще двох жертв у приватному будинку, пов’язаному з інцидентом, а один із поранених помер під час авіаевакуації до шпиталю.

Наразі слідчі обшукують додаткові об'єкти, щоб визначити масштаби трагічної події, яка, схоже, вважається однією з найсмертоносніших масових розстрілів в історії Канади.

Особу стрільця наразі не розголошують, оскільки триває збір доказів на місцях злочинів. Близько 25 постраждалих перебувають під наглядом медиків, більшість із них мають травми середньої тяжкості.

У попередженні про стрільбу, опублікованому поліцією, в якому мешканцям рекомендується залишатися в укритті та замикати двері під час надзвичайної ситуації, йдеться, що "підозрювану описують як жінку в сукні з каштановим волоссям".

Тамблер-Рідж розташований за понад 1100 кілометрівна північний схід від Ванкувера. Населення міста, згідно з переписом населення 2021 року, становило лише 2400 осіб.

Інші стрілянини у світі

Нагадаємо, 14 грудня 2025 року, в австралійському Сіднеї на пляжі Бонді сталася масова стрілянина під час проведення заходу з нагоди єврейського свята Хануки. Унаслідок інциденту загинули і постраждали десятки людей.

У січні цього року у мексиканському місті Саламанка група озброєних нападників здійснила збройний напад на футбольному полі після завершення матчу. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, ще 12 осіб дістали поранення.

Також у Колумбії невідомі з автоматичної зброї обстріляли кортеж одного з чинних сенаторів. Кілька охоронців політка загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаШкола