ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Одна з найсмертоносніших в історії: у Канаді сталася стрілянина в школі, багато жертв

Канада, Середа 11 лютого 2026 10:20
UA EN RU
Одна з найсмертоносніших в історії: у Канаді сталася стрілянина в школі, багато жертв Ілюстративне фото: у Канаді сталася стрілянина у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У канадському містечку Тамблер-Рідж на північному сході Британської Колумбії жінка влаштувала стрілянину у школі. Загинули 10 людей, ще 25 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та The Guardian.

Читайте також: У Мексиці після футбольного матчу сталася стрілянина: 11 загиблих, 12 поранених

Повідомлення про стрілянину в середній школі надійшло о 13:20 за місцевим часом. На місці події рятувальники виявили тіла шістьох загиблих та підозрювану, яка, імовірно, вчинила самогубство.

Згодом правоохоронці знайшли ще двох жертв у приватному будинку, пов’язаному з інцидентом, а один із поранених помер під час авіаевакуації до шпиталю.

Наразі слідчі обшукують додаткові об'єкти, щоб визначити масштаби трагічної події, яка, схоже, вважається однією з найсмертоносніших масових розстрілів в історії Канади.

Особу стрільця наразі не розголошують, оскільки триває збір доказів на місцях злочинів. Близько 25 постраждалих перебувають під наглядом медиків, більшість із них мають травми середньої тяжкості.

У попередженні про стрільбу, опублікованому поліцією, в якому мешканцям рекомендується залишатися в укритті та замикати двері під час надзвичайної ситуації, йдеться, що "підозрювану описують як жінку в сукні з каштановим волоссям".

Тамблер-Рідж розташований за понад 1100 кілометрівна північний схід від Ванкувера. Населення міста, згідно з переписом населення 2021 року, становило лише 2400 осіб.

Інші стрілянини у світі

Нагадаємо, 14 грудня 2025 року, в австралійському Сіднеї на пляжі Бонді сталася масова стрілянина під час проведення заходу з нагоди єврейського свята Хануки. Унаслідок інциденту загинули і постраждали десятки людей.

У січні цього року у мексиканському місті Саламанка група озброєних нападників здійснила збройний напад на футбольному полі після завершення матчу. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, ще 12 осіб дістали поранення.

Також у Колумбії невідомі з автоматичної зброї обстріляли кортеж одного з чинних сенаторів. Кілька охоронців політка загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Школа
Новини
З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік
З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ