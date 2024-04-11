Одна з найпотужніших станцій в Україні. Що відомо про знищену росіянами Трипільську ТЕС

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: заява голови наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрія Готи, сайт та Facebook "Центренерго", Telegram-канал ДТЕК, Повітряних сил ЗСУ, Wikipedia, Facebook-сторінку мера Українки Олександр Туренко.

Ракетна атака

В ніч на 11 квітня росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Окупанти використали 42 ракети різних типів та 40 дронів. Частину цілей протиповітряна оборона збила, але були влучання.

Росія атакувала енергетичні об'єкти у Київській, Харківській, Львівській та Запорізькій областях. За даними ДТЕК, були атаковані відразу дві теплоелектростанції в Україні.

Удар по Трипільській ТЕС

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив, що внаслідок ракетного удару була повністю знищена Трипільська ТЕС.

"Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимося", - сказав він.

фото: Dmitri_Tovstonog_Wikipedia

"Центренерго" у своєму Facebook підтвердило інформацію про знищення Трипільської станції. Зазначається, що внаслідок ракетного удару сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

На щастя, співробітники станції, які були на зміні цієї ночі, вціліли. Проте "Центренерго" втратило 100% генерації, оскільки було знищено також Зміївську ТЕС у Харківській області (22 березня 2024 року) та Вуглегірську ТЕС у Донецькій області (25 липня 2022 року).

Де знаходиться ТЕС

Трипільська ТЕС розташована у місті Українка Обухівського району Київської області на березі Канівського водосховища.

Станція розміщена за 45 кілометрів від Києва поблизу історичного українського поселення Трипілля, звідки вона і бере свою назву.

скриншот google.com/maps/place

Мер міста Українка Олександр Туренко закликав місцевих жителів щільно зачинити вікна у своїх оселях через потужну пожежу. Також він попросив зробити запаси води та зарядити усі електропристрої.

Яка потужність станції

Варто зазначити, що будувати Трипільську ТЕС почали ще у 1967 році. Вже у 1969 році у промислову експлуатацію прийняли перший енергоблок ТЕС. Ще через три роки ввели в дію останній (шостий) енергоблок станції.

фото: centrenergo com

На території Трипільської ТЕС розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %

Трипільська ТЕС є найпотужнішою електростанцією Київської області і загалом однієї з найпотужніших в Україні. Ця станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 гектара.