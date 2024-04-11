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Одна из самых мощных станций в Украине. Что известно об уничтоженной россиянами Трипольской ТЭС

Фото: оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС 11 апреля (facebook_com_Zahyst_Ekologichnyh_Prav)
Автор: Наталья Юрченко

Трипольская ТЭС была атакована российскими захватчиками в ночь на 11 апреля. Теплоэлектростанция уничтожена в результате обстрела врага.

Что известно об одной из самых мощных в Украине ТЭС - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: заявление главы наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрея Готы, сайт и Facebook "Центрэнерго", Telegram-канал ДТЭК, Воздушных сил ВСУ, Wikipedia, Facebook-страница мэра Украинки Александр Туренко.

Содержание

Ракетная атака

В ночь на 11 апреля россияне нанесли очередной массированный удар по Украине. Оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей противовоздушная оборона сбила, но были попадания.

Россия атаковала энергетические объекты в Киевской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях. По данным ДТЭК, были атакованы сразу две теплоэлектростанции в Украине.

Удар по Трипольской ТЭС

Глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота сообщил, что в результате ракетного удара была полностью уничтожена Трипольская ТЭС.

"Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся", - сказал он.

фото: Dmitri_Tovstonog_Wikipedia

"Центрэнерго" в своем Facebook подтвердило информацию об уничтожении Трипольской станции. Отмечается, что в результате ракетного удара произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.

К счастью, сотрудники станции, которые были на смене этой ночью, уцелели. Однако "Центрэнерго" потеряло 100% генерации, поскольку была уничтожена также Змиевская ТЭС в Харьковской области (22 марта 2024 года) и Углегорская ТЭС в Донецкой области (25 июля 2022 года).

 

Где находится ТЭС

Трипольская ТЭС находится в городе Украинка Обуховского района Киевской области на берегу Каневского водохранилища.

Станция расположена в 45 километрах от Киева вблизи исторического украинского поселения Триполье, откуда она и берет свое название.

скриншот google.com/maps/place

Мэр города Украинка Александр Туренко призвал местных жителей плотно закрыть окна в своих домах из-за мощного пожара. Также он попросил сделать запасы воды и зарядить все электроустройства.

Какая мощность станции

Следует отметить, что строить Трипольскую ТЭС начали еще в 1967 году. Уже в 1969 году в промышленную эксплуатацию был принят первый энергоблок ТЭС. Спустя еще три года ввели в действие последний (шестой) энергоблок станции.

фото: centrenergo com

На территории Трипольской ТЭС размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.

Трипольская ТЭС - самая мощная электростанция Киевской области и в целом одна из самых мощных в Украине. Эта станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской области. Предприятие занимает площадь 281,3 га.

 

Новая массированная атака России

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. В частности, оккупанты запускали "Кинжалы".

Под ударом врага были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области и другие регионы Украины. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема. В Харьковской области были введены графики отключения света.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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