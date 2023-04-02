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Одна з найпопулярніших програм для покупок у Китаї може шпигувати за користувачами, - CNN

Фото: китайська програма для покупок може шпигувати за користувачами (twitter.com havxfvoc4)
Автор: Каріна Левицька

Один із найпопулярніших торгівельних майданчиків Китаю має можливість шпигувати за своїми користувачами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити китайський додаток TikTok у США.

Крім того, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

Також службовцям Сил оборони Швеції заборонили використовувати програму соціальної мережі TikTok на своїх робочих телефонах.

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