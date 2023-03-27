Збройним силам Швеції заборонили використовувати TikTok

Службовцям Сил оборони Швеції заборонили використовувати додаток соціальної мережі TikTok на своїх робочих телефонах. Це рішення ухвалили у світлі погіршення зовнішньої ситуації та загрози розвідки для Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sverige Radio .

Додаток, що належить китайській компанії, збирає дані користувачів, що викликало побоювання, що китайський уряд може отримати доступ до цієї інформації.

"Існують різні ризики, пов'язані зі встановленням застосунку", - заявив прессекретар Збройних сил Швеції Гуна Грауфельд.

Нагадаємо, американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Крім того, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

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