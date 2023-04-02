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Одна из самых популярных программ для покупок в Китае может шпионить за пользователями, - CNN

Фото: китайская программа для покупок может шпионить за пользователями (twitter.com havxfvoc4)
Автор: Карина Левицкая

Одна из самых популярных торговых площадок Китая имеет возможность шпионить за своими пользователями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, ранее сообщалось, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить китайское приложение TikTok в США.

Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

Также служащим сил обороны Швеции запретили использовать программу социальной сети TikTok на своих рабочих телефонах.

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