Одна из самых популярных программ для покупок в Китае может шпионить за пользователями, - CNN

Одна из самых популярных торговых площадок Китая имеет возможность шпионить за своими пользователями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, ранее сообщалось, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить китайское приложение TikTok в США.
Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.
Также служащим сил обороны Швеции запретили использовать программу социальной сети TikTok на своих рабочих телефонах.
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