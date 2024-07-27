Одна з популярних послуг. Скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП

Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.

Також ми розповідали, з якого віку треба оформляти паспорт дитині. Дітям в Україні для отримання різних послуг, складання іспитів та реєстрації місця проживання необхідно мати паспортний документ. Перший паспорт громадянина України оформлюється у вигляді ID-картки.

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