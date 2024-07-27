Одна из популярных услуг. Сколько стоит оформить загранпаспорт в ЦНАП

Напомним, мы писали, что в ЦНАПах во время войны продолжают предоставлять почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

Также мы рассказывали, с какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку. Детям в Украине для получения различных услуг, сдачи экзаменов и регистрации места жительства необходимо иметь паспортный документ. Первый паспорт гражданина Украины оформляется в виде ID-карты.

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