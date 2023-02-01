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Одна з наймасштабніших ліквідацій. В Донецькій області поліція знищила снаряди до "Градів"

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Донецька область, Середа 01 лютого 2023 00:28
Одна з наймасштабніших ліквідацій. В Донецькій області поліція знищила снаряди до "Градів" Фото: поліцейські ліквідували 200 ракет в Донецькій області (dn.npu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

В вівторок, 31 січня, в Донецькій області поліція знищила одразу 200 ракет до РСЗВ "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Донецькій області.

За словами правоохоронців, це була одна з наймасштабніших ліквідацій, проведених ними.

"Загалом з початку повномасштабної війни поліція знищила близько 3500 боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2022 рік вибухотехніки здійснили понад 1400 виїздів. Зараз вони почали стикатися і з потужними боєприпасами - авіаційними бомбами, ракетами повітряного та наземного базування.

Правоохоронці повідомляють, що для обстрілів Донеччини Росія найчастіше використовувала ракети С-300 - їх було виявлено 167, потім йдуть ракети Х-59 - ними було завдано 51 удар.

Нагадаємо, що в цей же день правоохоронці знайшли російські протитанкові міни поблизу деокупованого Лиману у Донецькій області.

Крім цього, вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.

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Донецька область
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