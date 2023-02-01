Одна з наймасштабніших ліквідацій. В Донецькій області поліція знищила снаряди до "Градів"
В вівторок, 31 січня, в Донецькій області поліція знищила одразу 200 ракет до РСЗВ "Град".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Донецькій області.
За словами правоохоронців, це була одна з наймасштабніших ліквідацій, проведених ними.
"Загалом з початку повномасштабної війни поліція знищила близько 3500 боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 2022 рік вибухотехніки здійснили понад 1400 виїздів. Зараз вони почали стикатися і з потужними боєприпасами - авіаційними бомбами, ракетами повітряного та наземного базування.
Правоохоронці повідомляють, що для обстрілів Донеччини Росія найчастіше використовувала ракети С-300 - їх було виявлено 167, потім йдуть ракети Х-59 - ними було завдано 51 удар.
Нагадаємо, що в цей же день правоохоронці знайшли російські протитанкові міни поблизу деокупованого Лиману у Донецькій області.
Крім цього, вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.
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