Одна из самых масштабных ликвидаций. В Донецкой области полиция уничтожила снаряды от "Градов"

Во вторник, 31 января, в Донецкой области полиция уничтожила сразу 200 ракет от РСЗО "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу ГУНП в Донецкой области.

По словам правоохранителей, это была одна из самых масштабных ликвидаций, проводимых ими.

"В общей сложности с начала полномасштабной войны полиция уничтожила около 3500 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2022 год взрывотехники совершили более 1400 выездов. Сейчас они стали сталкиваться и с мощными боеприпасами - авиационными бомбами, ракетами воздушного и наземного базирования.

Правоохранители сообщают, что для обстрелов Донетчины Россия чаще всего использовала ракеты С-300 - они были обнаружены 167, затем идут ракеты Х-59 - ими был нанесен 51 удар.