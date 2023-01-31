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Поблизу звільненого Лиману поліцейські знайшли російські протитанкові міни (відео)

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Донецька область, Вівторок 31 січня 2023 19:32
Поблизу звільненого Лиману поліцейські знайшли російські протитанкові міни (відео) Фото: Поблизу звільненого Лиману поліцейські знайшли російські протитанкові міни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 31 січня, правоохоронці знайшли російські протитанкові міни поблизу деокупованого Лиману у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"У лісосмузі на околиці міста Лиман спеціалісти виявили та знищили чотири протитанкові міни ТМ-62М", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що фахівці-вибухотехніки щодня працюють у деокупованих населених пунктах, де шукають та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, зброю, розтяжки та міни.

Ці вибухонебезпечні предмети залишили окупанти під час контрнаступу ЗСУ у Донецькій області.

Нагадаємо, що в Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси.

Вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.

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