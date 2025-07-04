Одна з найгірших ночей у Києві. Путін навмисно атакував саме після дзвінка Трампу, - Сибіга

Після розмови диктатора РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом російські війська влаштували масовану атаку на Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга.
У ніч на 4 липня столиця України пережила одну з найжорсткіших за увесь час повномасштабної війни.
За словами Сибіги, росіяни атакували столицю одночасно сотнями безпілотників і балістичних ракет.
Він назвав це “абсолютно жахливою та безсонною ніччю у Києві” і підкреслив, що удари сталися одразу після розмови Путіна з Трампом.
"Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни", - зазначив Сибіга.
Голова МЗС наголосив, що нинішні події мають стати тривожним сигналом для світу.
"Перестаньте чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", - наголосив голова МЗС.
Сибіга закликав США та союзників негайно посилити санкції проти Москви та надати Україні всі необхідні засоби для захисту.
“Неправильні рішення лише підштовхують агресора до нових злочинів. Кожен диктатор зараз уважно стежить за Путіним. Якщо йому все зійде з рук - це стане сигналом для всіх інших”. - сказав він.
Увечері 3 липня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів - вона тривала понад дві години.
Вже після короткої перерви сирени пролунали знову. В ніч на 4 липня столиця зазнала комбінованої атаки з використанням балістичних ракет і дронів.
За останніми даними, поранення отримали 19 людей, п’ятеро з них лікуються амбулаторно, ще 14 - госпіталізовано.
Крім того, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже годину.
Глава Кремля під час розмови пригрозив, що Росія не буде відступати від своїх "цілей щодо усунення причин конфлікту" з Україною.
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