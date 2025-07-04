Одна з найгірших ночей у Києві. Путін навмисно атакував саме після дзвінка Трампу, - Сибіга

У ніч на 4 липня столиця України пережила одну з найжорсткіших за увесь час повномасштабної війни.

За словами Сибіги, росіяни атакували столицю одночасно сотнями безпілотників і балістичних ракет.

Він назвав це “абсолютно жахливою та безсонною ніччю у Києві” і підкреслив, що удари сталися одразу після розмови Путіна з Трампом.

"Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни", - зазначив Сибіга.

Голова МЗС наголосив, що нинішні події мають стати тривожним сигналом для світу.

"Перестаньте чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", - наголосив голова МЗС.

Сибіга закликав США та союзників негайно посилити санкції проти Москви та надати Україні всі необхідні засоби для захисту.

“Неправильні рішення лише підштовхують агресора до нових злочинів. Кожен диктатор зараз уважно стежить за Путіним. Якщо йому все зійде з рук - це стане сигналом для всіх інших”. - сказав він.