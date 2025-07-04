Одна из худших ночей в Киеве. Путин намеренно атаковал именно после звонка Трампу, - Сибига

После разговора диктатора РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом российские войска устроили массированную атаку на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига.
В ночь на 4 июля столица Украины пережила одну из самых жестких за все время полномасштабной войны.
По словам Сибиги, россияне атаковали столицу одновременно сотнями беспилотников и баллистических ракет.
Он назвал это "абсолютно ужасной и бессонной ночью в Киеве" и подчеркнул, что удары произошли сразу после разговора Путина с Трампом.
"Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - отметил Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что нынешние события должны стать тревожным сигналом для мира.
"Перестаньте ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", - подчеркнул глава МИД.
Сибига призвал США и союзников немедленно усилить санкции против Москвы и предоставить Украине все необходимые средства для защиты.
"Неправильные решения только подталкивают агрессора к новым преступлениям. Каждый диктатор сейчас внимательно следит за Путиным. Если ему все сойдет с рук - это станет сигналом для всех остальных". - сказал он.
Вечером 3 июля в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов - она длилась более двух часов.
Уже после короткого перерыва сирены прозвучали снова. В ночь на 4 июля столица подверглась комбинированной атаке с использованием баллистических ракет и дронов.
По последним данным, ранения получили 19 человек, пятеро из них лечатся амбулаторно, еще 14 - госпитализированы.
Кроме того, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он длился почти час.
Глава Кремля во время разговора пригрозил, что Россия не будет отступать от своих "целей по устранению причин конфликта" с Украиной.
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