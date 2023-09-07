Одна з найбільших тютюнових компаній продасть свої підприємства на території Росії

Виробник сигарет Camel та Lucky Strike зобов'язався залишити Росію , четвертий за величиною сигаретний ринок у світі, у березні 2022 року після вторгнення Москви до України.

Західні фірми почали залишати країну на тлі санкцій, введених проти Москви, але Кремль вжив заходів у відповідь, конфіскувавши деякі активи.

Компанія BAT, яка контролювала трохи менше 25% російського тютюнового ринку, заявила, що тепер офіційно погодилася продати бізнес відповідно до місцевих та міжнародних законів.

"Після завершення BAT більше не буде присутня в Росії чи Білорусі і не отримуватиме ніякого фінансового прибутку від продажів на цих ринках", - заявили в компанії, додавши, що очікують завершення угоди протягом наступного місяця.

Після продажу підприємства будуть називатись ITMS Group, заявила BAT. Консорціум володітиме торговими марками брендів BAT, включаючи як традиційні тютюнові вироби, так і їх альтернативи, такі як вейпи Vuse.

BAT вела переговори зі своїм місцевим дистриб'ютором, групою компаній SNS і згадала про переговори з консорціумом менеджерів-дистриб'юторів за підсумками річного звіту в лютому.

Однак у повідомленні, опублікованому у четвер, йшлося лише про те, що консорціум очолює управлінська команда "БАТ Росія". Компанія також не розкрила ціну продажу і те, чи дозволяють умови BAT викупити бізнес на пізнішому етапі.

Втеча з території Росії

Виробник цигарокImperial Brands продав свій російський бізнес у 2022 році. Найбільші конкуренти BAT, Japan Tobacco та Phillip Morris International призупинили інвестиції та маркетинг або згорнули деякі види діяльності, але ще не пішли.

Серед інших недавніх виходів – пивоварна компанія Heineken та автовиробник Volkswagen. Ресторанний оператор Amrest також продав свої ресторани KFC у країні на початку цього року.

На частку Росії та Білорусі припало близько 2,7% виручки BAT за перші шість місяців 2023 року та трохи менша частка її скоригованого прибутку від операційної діяльності.

Компанія заявила, що, як і раніше, впевнена у виконанні річного прогнозу. У 2022 фінансовому році компанія вже зазнала збитків від знецінення у розмірі 612 млн фунтів стерлінгів, пов'язаних з передачею активів, і визнала додаткові 17 млн фунтів стерлінгів як супутні витрати за перші шість місяців року.

На території Росії на ньому працювало близько 2500 чоловік. У BAT заявили, що в рамках угоди умови найму її співробітників у Росії та Білорусі залишаться порівнянними протягом як мінімум двох років.