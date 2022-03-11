British American Tobacco уходит из России

Еще одна крупная табачная компания объявила об остановке своей деятельности на территории России. British American Tobacco теперь официально сообщили о своем уходе из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Мы завершили проверку нашего присутствия в России. Контекст очень сложный, исключительно быстро меняющийся и изменчивый. Мы пришли к выводу, что право собственности БАТ на бизнес в России больше не является устойчивым в текущих условиях. Сегодня мы инициировали процесс быстрого перевода нашего российского бизнеса в полном соответствии с международными и местными законами", - сказано в сообщении.

В компании утверждают, что всем 2500 сотрудникам будет сохранена зарплата и в ближайшем будущем будет сделано все возможное, чтобы обеспечить их занятость.

British American Tobacco выпускает сигареты под брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, Natural American Spirit, а также ряд местных марок (в России особо известна марка Ява Золотая) — всего около 200 марок.

Дополнительно в портфель марок входит продукция нового поколения: система нагревания табака glo, вейпы Vype и Vuse, а также не курительная никотиносодержащая продукция Velo.

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