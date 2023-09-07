Одна из крупнейших табачных компаний продаст свои предприятия на территории России

Производитель сигарет Camel и Lucky Strike обязался покинуть Россию, четвертый по величине сигаретный рынок в мире, в марте 2022 года после вторжения Москвы в Украину.

Западные фирмы начали покидать страну на фоне санкций, введенных против Москвы, но Кремль принял ответные меры, конфисковав некоторые активы.

Компания BAT, контролировавшая чуть менее 25% российского табачного рынка, заявила, что теперь официально согласилась продать бизнес в соответствии с местными и международными законами.

"После завершения BAT больше не будет присутствовать в России или Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках", - заявили в компании, добавив, что ожидают завершения сделки в течение следующего месяца.

После продажи предприятия будут называться ITMS Group, заявила BAT. Консорциум будет владеть товарными знаками брендов BAT, включая как традиционные табачные изделия, так и их альтернативы, такие как вейпы Vuse.

BAT вела переговоры со своим местным дистрибьютором, группой компаний SNS, и упомянула о переговорах с консорциумом менеджеров-дистрибьюторов по итогам годового отчета в феврале.

Однако в сообщении, опубликованном в четверг, говорилось лишь о том, что консорциум возглавляет управленческая команда "БАТ Россия". Компания также не раскрыла цену продажи и то, позволяют ли условия BAT выкупить бизнес на более позднем этапе.

Бегство с территории России

Производитель сигарет Imperial Brands продал свой российский бизнес в 2022 году. Крупнейшие конкуренты BAT, Japan Tobacco и Phillip Morris International, приостановили инвестиции и маркетинг или свернули некоторые виды деятельности, но еще не ушли.

Среди других недавних выходов - пивоваренная компания Heineken и автопроизводитель Volkswagen. Ресторанный оператор Amrest также продал свои рестораны KFC в стране в начале этого года.

На долю России и Беларуси пришлось около 2,7% выручки BAT за первые шесть месяцев 2023 года и немного меньшая доля ее скорректированной прибыли от операционной деятельности.

Компания заявила, что по-прежнему уверена в выполнении годового прогноза. В 2022 финансовом году компания уже понесла убытки от обесценения в размере 612 млн фунтов стерлингов, связанные с передачей активов, и признала дополнительные 17 млн фунтов стерлингов в качестве сопутствующих расходов за первые шесть месяцев года.

На территории России на нем работало около 2500 человек. В BAT заявили, что в рамках сделки условия найма ее сотрудников в России и Беларуси останутся сопоставимыми в течение как минимум двух лет.