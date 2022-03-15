Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес в России партнерам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы начали переговоры с российским юридическим лицом о передаче нашего бизнеса в России. Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тысячи наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи", - говорится в сообщении.

Напомним, в западных СМИ сообщили, что Россия из-за масштабных санкции, которые были введены против нее, находится на пороге дефолта по своим внешним обязательствам.

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