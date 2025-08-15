Одна з мирних угод Трампа тріщить по швах: ЗМІ дізнались про перші ознаки зриву

Перемир’я, яке Дональд Трамп допоміг укласти між Таїландом і Камбоджею, опинилося під загрозою зриву. Місцеві жителі звинувачують тайських військових у виселенні селян і встановленні колючого дроту попри домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Камбоджійські селяни, показуючи будинки, обгороджені котушками нового колючого дроту, скаржилися, що тайські солдати виселили їх з домівок поблизу лінії фронту, попри припинення вогню, узгоджене сусідами під тиском президента США Дональда Трампа.

Мешканці камбоджійських сіл кажуть, що тайські солдати 12 та 13 серпня вигнали десятки мешканців з їхніх домівок у двох місцях, а потім встановили барикади з шин та колючого дроту, попри припинення вогню.

Один тайський чиновник назвав ці звинувачення "фейковою новиною". Водночас Таїланд стверджує, що його солдати отримали поранення від нещодавно встановлених мін.

Звинувачення обох країн Південно-Східної Азії створюють напругу для дотримання режиму припинення вогню, у рамках якого Камбоджа, армія якої значно поступається у озброєнні набагато більшим та краще оснащеним силам Таїланду, стала однією з останніх країн, що висунули Трампа на Нобелівську премію миру.

"Ми хочемо показати міжнародній спільноті, як уряд Таїланду порушив угоду про припинення вогню, встановивши колючий дріт і відтіснивши людей від кордону", - заявивгубернатор провінції Бантеймеанчей Ум Рітрей.

Водночас він наголосив, що вони ніколи не встановлювали нових мін і не порушували угоду про припинення вогню.

"Ми хочемо зберегти спокій у цьому районі", - додав він у комуні Прей Чан.