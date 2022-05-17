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Одна из крупнейших ракетных атак: подробности ночного удара по Львовской области

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Львовская область, Вторник 17 мая 2022 10:11
Одна из крупнейших ракетных атак: подробности ночного удара по Львовской области Фото: 17 мая была одна из крупнейших ракетных атак на Львовскую область (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

Ночью, 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура, информации о погибших или травмированных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры

"Ночью враг совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о травмированных или погибших не поступало", - написал Козицкий.

По его словам, предварительно, ракеты летели с востока.

Три ракеты сбили

Отметим, что по информации Командования Воздушных Сил ВСУ, три российские ракеты удалось сбить над львовской областью.

"17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены", - говорится в сообщении.

Одна из крупнейших ракетных атак на Львовскую область

Как написал мэр Львова Андрей Садовой ночью была одна из крупнейших атака на Львовскую область по количеству выпущенных ракет.

"Этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовые волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем был ли наш город целью на этот раз", - написал Садовой.

Он также подтвердил, что в одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах повылетали стекла. И добавил - это все в 20 километровой зоне до границы с Европейским Союзом.

"Это действительно была одна из крупнейших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилетов ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русне, пожалуйста", - призвал Садовой.

Напомним, ночью во Львовской области прогремела серия взрывов.

Впоследствии стало известно, российские войска вновь атаковали объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района в области.

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Львовская область ракетный удар
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