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Одна з найбільших кріптобірж світу блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції

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Вівторок 08 березня 2022 00:48
Одна з найбільших кріптобірж світу блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції Фото: кріптобіржа Сoinbase блокує більше 25 тисяч гаманців громадян Росії через санкції (coinbase.com)
Автор: Артур Родивилов

Американська кріптобіржа Coinbase повідомила, що зобов'язується дотримуватися санкцій, накладених на російський фінансовий сектор урядами різних країн. Компанія вже приступила до блокування приблизно 25 тисяч російських адрес,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Coinbase.

Вони тепер "причетні до незаконної діяльності".

"За останні кілька тижнів уряди всього світу ввели ряд санкцій щодо окремих осіб і територій у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Санкції відіграють життєво важливу роль у забезпеченні національної безпеки і стримуванні незаконної агресії, і Coinbase повністю підтримує ці зусилля державних органів", - йдеться в повідомленні.

Сoinbase з щоденним оборотом в 7,5 млрд доларів займає друге місце у світі за середнім обсягом торгів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах.

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