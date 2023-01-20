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Одна з країн запросила дозволу Німеччини на постачання Leopard 2 Україні, - Уоллес

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П'ятниця 20 січня 2023 10:02
Одна з країн запросила дозволу Німеччини на постачання Leopard 2 Україні, - Уоллес Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони Британії Бен Уоллес повідомив, що одна з країн, що експлуатують танки Leopard 2 німецького виробництва, запросила у Німеччини дозволу на постачання цієї техніки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Уоллес, який провів переговори з 10 союзниками на військовій базі в Естонії, не уточнив, про яку саме країну йдеться, проте, як пише Sky News, швидше за все, це була Польща, яка вже ясно дала зрозуміти, що вона хоче відправити німецькі бойові танки в Україну.

"Наскільки я розумію, сьогодні надійшов офіційний запит (про постачання Leopard 2 Україні – ред.) від країни - я не знаю жодних подробиць про те, хто чи що – і, очевидно, це процес, який необхідно опрацювати", – сказав міністр.

На запитання, чи вважає він, що Німеччина має схвалити цей запит, Уоллес сказав: "Я хочу, щоб якнайбільше танків підтримали зусилля України. У цьому немає жодного секрету. Якщо ми хочемо передати Кремлю повідомлення про те, що ми не здаємося, що ми подвоюємо ставку, танки - частина цього.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, який також був присутній на базі в Естонії, сказав Reuters, що кілька країн оголосять про свій намір відправити танки Leopard до України на зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у п'ятницю.

"Деякі країни обов'язково відправлять танки "Леопард" до України, це точно", – уточнив Анусаускас.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін може погодитись на передачу Києву танків Leopard 2 тільки якщо Вашингтон, у свою чергу, поставить свої Abrams.

На тлі цих заяв у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони США та ФРН – Ллойда Остіна та Бориса Пісторіуса. Проте, як пише західні ЗМІ, сторонам не вдалося домовитись про танки для України.

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