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Міноборони США і Німеччини не змогли домовитися щодо танків для України, - CNN

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Вашингтон, П'ятниця 20 січня 2023 09:02
Міноборони США і Німеччини не змогли домовитися щодо танків для України, - CNN Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Пентагону Ллойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard 2. Втім, сторони так і не змогли домовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вказано, що зустріч очільників Міноборони двох країн пройшла напередодні засідання "Рамштайну", яке відбудеться сьогодні в Німеччині й присвячене наданню військової підтримки Україні.

"Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і "було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна", - пише CNN, посилаючись на власні джерела.

Хоча, як повідомило неназване джерело, перед зустріччю Остіна з Пісторіусом у Вашингтоні були "дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу" в питанні передачі танків.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, Берлін може погодитися на передачу Києву танків Leopard 2 тільки якщо Вашингтон, своєю чергою, поставить свої Abrams.

Втім, щодо цього більш оптимістично налаштований новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських.

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