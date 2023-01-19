Пентагон спробує вмовити нового голову Міноборони Німеччини передати танки Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У четвер, 19 січня, голова Пентагону проведе двосторонню зустріч із новим міністром оборони Німеччини.

Під час переговорів Остін наполягатиме на тому, щоб Пісторіус дозволив передачу Україні танків Leopard німецького виробництва, оскільки деякі країни НАТО готові організувати їхню швидку доставку.

Варто зазначити, що зустріч голов оборонних відомств США та ФРН відбудеться напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Увага на засіданні "Рамштайну" у п'ятницю буде зосереджено на Німеччині, яка заявила, що західні танки мають поставлятися до України лише за наявності згоди між основними союзниками Києва.