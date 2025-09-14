Одна з країн НАТО підіймала винищувачі через російські літаки
Російські літаки порушили правила польоти. Тому Литва була змушена підняти літаки НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За даними литовської армії, винищувачі НАТО підіймалися у повітря двічі.
"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.
Навчання у Білорусі
Зазначимо, що в Білорусі у період з 12 до 16 вересня проходять планові російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". На початку серпня до Білорусі на навчання почали прибувати російські військові.
У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025". Литва також готова закрити кордон з Білоруссю.
Також нагадаємо, що під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька російських дронів залетіли у Польщу. Авіація застосувала зброю для їх знищення.