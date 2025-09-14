Одна з країн НАТО підіймала винищувачі через російські літаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними литовської армії, винищувачі НАТО підіймалися у повітря двічі.

"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.