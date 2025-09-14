ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Одна з країн НАТО підіймала винищувачі через російські літаки

Вільнюс, Неділя 14 вересня 2025 10:42
UA EN RU
Одна з країн НАТО підіймала винищувачі через російські літаки Фото: Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські літаки порушили правила польоти. Тому Литва була змушена підняти літаки НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними литовської армії, винищувачі НАТО підіймалися у повітря двічі.

"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.

Навчання у Білорусі

Зазначимо, що в Білорусі у період з 12 до 16 вересня проходять планові російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". На початку серпня до Білорусі на навчання почали прибувати російські військові.

У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через навчання "Захід-2025". Литва також готова закрити кордон з Білоруссю.

Також нагадаємо, що під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька російських дронів залетіли у Польщу. Авіація застосувала зброю для їх знищення.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Литва
Новини
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії