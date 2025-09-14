ua en ru
Одна из стран НАТО поднимала истребители из-за российских самолетов

Вильнюс, Воскресенье 14 сентября 2025 10:42
Одна из стран НАТО поднимала истребители из-за российских самолетов Фото: Литва поднимала истребители НАТО из-за российских самолетов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские самолеты нарушили правила полеты. Поэтому Литва была вынуждена поднять самолеты НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным литовской армии, истребители НАТО поднимались в воздух дважды.

"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.

Учения в Беларуси

Отметим, что в Беларуси в период с 12 по 16 сентября проходят плановые российско-белорусские военные учения "Запад-2025". В начале августа в Беларусь на учения начали прибывать российские военные.

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025". Литва также готова закрыть границу с Беларусью.

Также напомним, что во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько российских дронов залетели в Польшу. Авиация применила оружие для их уничтожения.

