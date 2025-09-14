Одна из стран НАТО поднимала истребители из-за российских самолетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По данным литовской армии, истребители НАТО поднимались в воздух дважды.

"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.