Одна из стран НАТО поднимала истребители из-за российских самолетов
Российские самолеты нарушили правила полеты. Поэтому Литва была вынуждена поднять самолеты НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По данным литовской армии, истребители НАТО поднимались в воздух дважды.
"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.
Учения в Беларуси
Отметим, что в Беларуси в период с 12 по 16 сентября проходят плановые российско-белорусские военные учения "Запад-2025". В начале августа в Беларусь на учения начали прибывать российские военные.
В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025". Литва также готова закрыть границу с Беларусью.
Также напомним, что во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько российских дронов залетели в Польшу. Авиация применила оружие для их уничтожения.