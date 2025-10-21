Одна з країн G7 готова скоротити залежність від російського СПГ

"Після початку війни в Україні Японія послідовно знижує залежність від російської енергетики", - зазначив він, не уточнивши терміни можливого повного припинення імпорту російських енергоресурсів.

Муто зазначив, що поставки скрапленого природного газу з російського проєкту "Сахалін-2" забезпечують приблизно 10% загального імпорту цього ресурсу до Японії і залишаються важливим елементом її енергетичної стабільності.

За словами міністра, заміна поставок із Росії потребуватиме значних витрат. Він додав, що ринок СПГ в Азії найближчим часом залишиться напруженим, а зростання цін на закупівлю палива може призвести до збільшення вартості електроенергії для споживачів.

Він додав, що уряд Японії має намір координувати свої дії з міжнародними партнерами, включно з країнами "Великої сімки", ухвалюючи рішення з урахуванням національних інтересів та енергетичної безпеки держави.

Bloomberg звернуло увагу, що Японія ніколи не заявляла про плани негайно відмовлятися від закупівель російського СПГ, незважаючи на те, що європейські союзники посилюють обмеження, спрямовані на скорочення фінансових потоків до Москви. У результаті Японія залишається єдиним членом G7, який поки що не визначив терміни повної відмови від російського газу.

При цьому японські торгові корпорації мають частки в проєкті "Сахалін-2", який є найближчим до Японії експортним терміналом СПГ. Більша частина поставок здійснюється за довгостроковими контрактами, що діють до 2030-х років.