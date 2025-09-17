Одна з категорій переселенців отримає "сьому" виплату на 2000 гривень

Найпопулярніша виплата

Нагадаємо, раніше в прес-службі Мінсоцполітики розповіли в коментарі РБК-Україна, що програма щомісячної допомоги на проживання залишається найбільш затребуваною серед переселенців.

Для дітей та людей з інвалідністю передбачена допомога в розмірі 3 тисяч гривень. При цьому всі інші можуть отримати 2 тисячі гривень.

У міністерстві уточнили, що це кризова виплата для тих українців, які найбільше потребують допомоги.

