Одна из категорий переселенцев получит "седьмую" выплату на 2000 гривен

Самая популярная выплата

Напомним, ранее в пресс-службе Минсоцполитики рассказали в комментарии РБК-Украина, что программа ежемесячной помощи на проживание остается самой востребованной среди переселенцев.

Для детей и людей с инвалидностью предусмотрена помощь в размере 3 тысяч гривен. При этом все остальные могут получить 2 тысячи гривен.

В министерстве уточнили, что это кризисная выплата для тех украинцев, которые сильнее всего нуждаются в помощи.

