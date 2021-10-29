ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ни одна государственная ТЭС не имеет минимально допустимых запасов угля, - Минэнерго

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 17:14
Ни одна государственная ТЭС не имеет минимально допустимых запасов угля, - Минэнерго Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ни на одной государственной ТЭС нет минимально гарантированного запаса угля, в то время как на большинстве ТЭС частных компаний эти требования выполняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

По данными Минэнерго, гарантированные запасы угля на государственных ТЭС должны составлять 150,5 тыс. тонн, при этом фактически на складах государственных ТЭС находится 101,1 тыс. тонн.

На Трипольской ТЭС находится 41,9 тыс. тонн угля при минимально гарантированных 53,2 тыс. тонн. На Змиевской ТЭС имеется 40,7 тыс. тонн при необходимых 42,5 тыс. тонн. На Углегорской - 18,5 тыс. тонн при минимально необходимых 54,8 тыс. тонн.

Последние два месяца все государственные ТЭС работают минимальным составом оборудования.

В то время на 5 из 9 частных ТЭС фактические запасы превышают гарантированный уровень Минэнерго.

Это Криворожская, Ладыженская, Добротворская, Луганская и Бурштынская ТЭС, которые принадлежат "ДТЭК Энерго". На этих ТЭС находится 333,3 тыс. тонн при минимально необходимых 246 тыс. тонн.

Напомним, с 1 ноября Украина намерена возобновить импорт электрической энергии из России и Беларуси. Причина - остановка работы государственных ТЭС из-за нехватки угля. В последний месяц вся нагрузка покрывается "Энергоатомом" и частными ТЭС.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию. ТЭС работали ниже себестоимости и не имели средств на закупку угля.

Ситуация стабилизировалась только в августе 2021 года, и частные ТЭС сразу начали импорт угля. Государственные ТЭС "Центрэнерго" первые партии импорта получили только в октябре, когда ситуация была критической.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами