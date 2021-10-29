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Жодна державна ТЕС не має мінімально допустимих запасів вугілля, - Міненерго

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:14
Жодна державна ТЕС не має мінімально допустимих запасів вугілля, - Міненерго Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На жодній державній ТЕС немає мінімально гарантованого запасу вугілля, тоді як на більшості ТЕС приватних компаній ці вимоги виконуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

За даними Міненерго, гарантовані запаси вугілля на державних ТЕС мають становити 150,5 тис. тонн, причому фактично на складах державних ТЕС знаходиться 101,1 тис. тонн.

На Трипільській ТЕС знаходиться 41,9 тис. тонн вугілля за мінімально гарантованих 53,2 тис. тонн. На Зміївській ТЕС є 40,7 тис. тонн за необхідних 42,5 тис. тонн. На Вуглегірській - 18,5 тис. тонн за мінімально необхідних 54,8 тис. тонн.

Останні два місяці усі державні ТЕС працюють мінімальним складом обладнання.

На той час на 5 із 9 приватних ТЕС фактичні запаси перевищують гарантований рівень Міненерго.

Це Криворізька, Ладиженська, Добротвірська, Луганська та Бурштинська ТЕС, які належать "ДТЕК Енерго". На цих ТЕС знаходиться 333,3 тис. тонн за мінімально необхідних 246 тис. тонн.

Нагадаємо, з 1 листопада Україна має намір відновити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі. Причина - зупинка роботи державних ТЕС через брак вугілля. Останній місяць все навантаження покривається Енергоатомом і приватними ТЕС.

Дефіцит вугілля виник влітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію. ТЕС працювали нижче собівартості і не мали коштів на закупівлю вугілля.

Ситуація стабілізувалася лише в серпні 2021 року і приватні ТЕС одразу почали імпорт вугілля. Державні ТЕС "Центренерго" перші партії імпорту отримали лише в жовтні, коли ситуація була критичною.

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