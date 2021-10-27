На государственных ТЭС закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

С 1 ноября Украина возобновит импорт электрической энергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на итоги аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

"Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом". НАЭК "Энергоатом" выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Комьюнити".