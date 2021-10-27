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На государственных ТЭС закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

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Киев, Среда 27 октября 2021 18:41
На государственных ТЭС закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 ноября Украина возобновит импорт электрической энергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на итоги аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

"Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

НАЭК "Энергоатом" выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Комьюнити".

Напомним, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Государственные ТЭС импорт не осуществляли.

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