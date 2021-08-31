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Дефицит угля возник из-за аномального падения цен на электроэнергию в апреле-июле, - Галущенко

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Киев, Вторник 31 августа 2021 12:23
Дефицит угля возник из-за аномального падения цен на электроэнергию в апреле-июле, - Галущенко Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Нехватка угля на складах ТЭС возникла из-за аномального падения цен на электроэнергию в апреле-июле, спровоцированного недобросовестными трейдерами-посредниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Когда себестоимость производства электрической энергии тепловыми электростанциями, работающими на угле, составляет около 1600 грн/МВт.ч, а цена электроэнергии на рынке 600 грн или даже 400 грн, то зачем же работать себе в убыток? С точки зрения бизнеса я это прекрасно понимаю. Ситуация с углем - это следствие ситуации на рынке", - сообщил министр энергетики.

Галущенко подчеркнул, что благодаря усилиям "Минэнерго", пока цена же позволяет генерирующим компаниям работать не в убыток и закупать достаточное количество угля.

"Мы видим, что уже начали заключать контракты на импорт угля. ДТЭК уже об этом заявил, и "Центрэнерго" работает над тем, чтобы тоже дополнительно законтрактоваться по импорту. Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно проходить ОЗП", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, компании "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 тыс. тонн угля из США.

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