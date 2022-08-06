ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Одна из горячих точек Донбасса. Военные показали, как выглядит Великая Новоселка

Новина українською →
Украина, Суббота 06 августа 2022 18:57
Одна из горячих точек Донбасса. Военные показали, как выглядит Великая Новоселка Фото: Одна из горячих точек Донбасса. Военные показали, как выглядит Великая Новоселка (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные, которые держат оборону поселка Великая Новоселка в Донецкой области, показали как сейчас выглядит населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

По словам военнослужащего Национальной гвардии Украины с позывным "Амир", поселок Великая Новоселка является одной из горячих точек в Донецкой области.

Одна из горячих точек Донбасса. Военные показали, как выглядит Великая НовоселкаРоссийская армия неоднократно пыталась штурмом взять населенный пункт, однако все атаки были отбиты украинскими военными. С тех пор оккупанты перешли к тактике террора, а именно регулярных обстрелов поселка.

"Россияне осуществляют круглосуточные хаотичные обстрелы из артиллерии, танков и РСЗО жилых кварталов Великой Новоселки. Прицельно уничтожают объекты жизнеобеспечения города", - говорится в сообщении.

По словам военных, почти все гражданские покинули поселок, а те кто остался, принимают решение об эвакуации, после попаданий снарядов в их дома.

Напомним, что еще в апреле половина домов в Великой Новоселке было уничтожено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз