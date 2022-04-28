В поселке Великая Новоселка половина домов разрушена: люди почти не выходят из подвалов

В Донецкой области полицейские помогают горожанам в поселке Великая Новоселка, который разрушили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Из-за постоянных авиаударов местные жители поселка Великая Новоселка живут в подвалах. В частности, полицейские пытаются им помочь, привозя еду и эвакуировав жителей.

Правоохранители следят за ситуацией, которая меняется каждую минуту, и при первой возможности доставляют помощь.

"Ситуация чрезвычайно тяжелая. Дома через один разрушены. Жители почти не выходят из укрытий, потому что оккупанты сразу обстреливают улицы. Выживают только благодаря домашнему хозяйству", - сообщили в полиции.

Сообщается, что добраться до самой Великой Новоселки гуманитарной миссии не удалось из-за массированных ударов россиян. Поэтому продукты от волонтеров доставляет полиция.

"Держим на контроле оперативную ситуацию, и как только это будет возможно, постараемся порваться до поселка с помощью. Мы в полной готовности", - отметил начальник подразделения Владимир Сарайлы.