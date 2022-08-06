Одна з гарячих точок Донбасу. Військові показали, як виглядає Велика Новосілка

Українські військові, які тримають оборону селища Велика Новосілка у Донецькій області, показали як наразі виглядає населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

За словами військовослужбовця Національної гвардії України з позивним "Амір", селище Велика Новосілка є однієї з гарячих точок у Донецькій області.

Російська армія неодноразово намагалась штурмом взяти населений пункт, проте всі атаки були відбиті українськими військовими. З того часу окупанти перейшли до тактики терору, а саме регулярних обстрілів селища.

"Росіяни здійснюють цілодобові хаотичні обстріли з артилерії, танків і РСЗВ житлових кварталів Великої Новосілки. Прицільно знищують об’єкти життєзабезпечення міста", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, майже всі цивільні покинули селище, а ті хто залишився, приймають рішення про евакуацію, після влучань снарядів у їх будинки.